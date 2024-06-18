Сборная Турции обыграла Грузию в матче Евро-2024

18 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходил матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Турции со счётом 3:1.

На 25-й минуте встречи Мерт Мюльдюр вывел сборную Турции вперёд. Уже спустя одну минуту Кенан Йылдыз забил второй мяч турок, однако система VAR отменила гол, зафиксировав положение «вне игры». На 32-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе с передачи Георгия Кочорашвили сравнял счёт в игре. На 65-й минуте национальная команда Турции вновь вышла вперёд благодаря голу полузащитника Арды Гюлера. Затем на последней компенсированной минуте матча Керем Актюркоглу установил итоговый счёт встречи — 3:1.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией.

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Напомним, Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.