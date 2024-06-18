Роналду установил рекорд чемпионатов Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести чемпионатах Европы.

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Португалец вышел в стартовом составе в матче против Чехии. Роналду играл на Евро в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годов. В 2016 году он стал чемпионом Европы.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

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Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.