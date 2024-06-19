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Тренер сборной Германии Нагельсманн назвал сильные стороны команды Венгрии

Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсманн перед матчем чемпионата Европы 2024 года против Венгрии отметил выстроенную модель игры соперника с двумя нападающими.

Тренер сборной Германии Нагельсманн назвал сильные стороны команды Венгрии
© Матч ТВ

Германия сыграет с Венгрией 19 июня. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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— Мы подкорректировали игру в обороне после товарищеских матчей с Украиной и Грецией. Перед турниром я считал, что Венгрия играет примерно на одном уровне с Шотландией. Все будет зависеть от того, как мы себя покажем. Конечно, венгры чувствуют давление, поэтому я думаю, что они будут играть более агрессивно, чем против Швейцарии. У сборной Венгрии четкая модель игры с двумя нападающими, которые очень хорошо играют головой. Они часто грузят мяч в штрафную. Собослаи потрясающе исполняет «стандарты», а Орбан в нужный момент набегает, — приводит слова Нагельсманна сайт УЕФА.

В первом туре сборная Германии обыграла Шотландию со счетом 5:1, венгры уступили команде Швейцарии — 1:3.

Футбол
Юлиан Нагельсманн
УЕФА