На Украине потребовали от UEFA наказать Сербию за поддержку России

Заместитель главного редактора украинского сайта Tribuna.com Александр Сажко заявил, что Украинская ассоциация футбола должна собрать все факты поддержки сербскими фанатами россиян и Владимира Путина на чемпионате Европы — 2024, указать про флаги и кричалки, а после отправить это в Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

© Газета.Ru

«Также критически важно напомнить УЕФА, что «Партизан» перед матчем с «Динамо» поедет играть в Россию турнир. Там они даже сыграют с ЦСКА — центральным спортивным клубом армии. Это прямая поддержка действий России», — заявил он.



Сажко отметил, что в связи со сложившимися обстоятельствами УЕФА необходимо перенести матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и белградским «Партизаном» из Сербии на нейтральное поле, поскольку для украинской команды будет опасно отправляться на этот выезд.

Смотреть матчи Евро-2024

Канделаки отреагировала на оскорбления Путина грузинскими фанатами

В эти дни проходит европейское первенство. Сербские фанаты выражают поддержку России, в том числе, перед матчем с Англией (0:1) они скандировали имя Владимира Путина.