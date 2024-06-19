Медина высказался о новом тренере «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина рассказал, что он думает о назначении на пост главного тренера команды серба Деяна Станковича.

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«Станкович — хороший тренер. Он был отличным игроком. За его плечами большой опыт в хороших командах. Для команды и для каждого его приход — это хорошо», — сказал Медина «Чемпионату».



14 апреля место отправленного в отставку испанского тренера Гильермо Абаскаля занял его помощник Владимир Слишкович, который руководил командой до конца прошлого сезона. «Спартак» под его руководством занял 5-е место в РПЛ, набрав 50 очков по итогам 30-ти встреч.

Станкович подписал контракт с красно-белыми 16 мая. Соглашение специалиста со «Спартаком» рассчитано на 2 года.

Слишкович принял решение покинуть тренерский штаб московской команды.