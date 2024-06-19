Польша обвинила российских хакеров в срыве трансляций Евро

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил российских хакеров в попытке сорвать трансляции Евро-2024. По его словам, хакерская атака произошла во время матча Польши и Нидерландов, она была направлена на отключение интернет-сервисов польского телевидения.

«Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть на то, чтобы сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам… Все следы ведут в Россию.



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Эта атака была очень быстро отражена", — сказал Ольшевский в эфире RMF FM, его слова приводит информационное агентство «РИА Новости».



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Стоит отметить, что Ольшевский не предоставил никаких конкретных доказательств вмешательства российских хакеров в польский телевизионный эфир. Замминистра цифровизации обвинил Россию лишь на словах.