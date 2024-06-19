Глушаков высказался о возможном продолжении карьеры в «Химках»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, где может продолжить свою карьеру. Сейчас игрок проходит медицинское обследование.

«Надо проверяться каждые полгода. Проверяюсь прежде всего для себя. Где окажусь — не знаю. Посмотрим. Время покажет», — сказал Глушаков Sport24.



Бизнесмен Туфан Садыгов, который оказывает поддрержку «Химкам» ранее выразил желание, чтобы полузащитник завершил карьеру футболиста именно в подмосковном клубе.

Глушаков выступал за «Химки» с 2020 по 2023 год. За команду полузащитник сыграл в 67 матчах, забил 15 мячей и совершил 5 ассистов.