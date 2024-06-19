Футболист "Спартака" считает скучным стартовавший чемпионат Европы

Старт чемпионата Европы 2024 года в Германии не оставил ярких впечатлений и получился скучным. Такое мнение ТАСС высказал футболист московского "Спартака" и сборной России Антон Зиньковский.

"Ощущения от чемпионата Европы? Пока скучно, просто скучно", - сказал Зиньковский.



Турнир проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.

Смотреть матчи Евро-2024

В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на 6 групп. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. В 2022 году Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от соревнований из-за ситуации на Украине. Российские футболисты не принимали участия в квалификационном турнире на чемпионат Европы.