Экс-футболист «Уфы» рассказал про человеческие качества Семака

Российский защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин рассказал о человеческих качествах главного тренера «Зенита» Сергея Семака, под руководством которого он выступал за «Уфу».

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Семак работал в клубе с 2016 по 2018 год. Под руководством специалиста «Уфа» заняла 6‑е место в турнирной таблице чемпионата России в сезоне‑2017/18, что стало лучшим результатом команды в истории.

Семак работает в «Зените» с 2018 года, его контракт с клубом действует до 2030 года. Под руководством тренера команда выиграла шесть чемпионатов России подряд.

— Богданыч наигрывал меня на сборах, но в официальной игре ни разу не выпустил. Команде постоянно нужен был результат. На моей позиции играл опытный Аликин — видимо, меня просто боялись выпускать вместо него. Несмотря на отсутствие игрового времени, про Семака могу сказать только хорошее. Очень светлый и чуткий человек.

— Приведи пример его чуткости.

— Я в «Уфе» отвечал за музыку, потому что много варился на стадионе — раньше приезжал, позже уезжал. Короче, был диджеем в раздевалке. Однажды колонка сломалась — Богданыч это заметил и на следующий же день принес новую, огромную: «Держи, Фил». Его никто не просил об этом, он сам решил сделать хороший поступок. Еще знаю, что он из своего кармана оплачивал курсы и стажировки нашим физиотерапевтам и врачам.

— Достойно.

— Однажды после тренировки он подсел ко мне в раздевалке: «Фил, сыграешь за дубль? Попросили помочь». Богданыч говорил это с такой интонацией, как будто просил об одолжении. Он понимал, что такие новости будут для меня неприятны и хотел как можно мягче мне их сообщить — сам, а не через другого человека, — цитирует Семака Sport24.