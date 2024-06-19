Станкович ответил, в какой футбол будет играть «Спартак»

Тренер Деян Станкович рассказал, какой стиль футбола планирует прививать «Спартаку».

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17 мая Станкович был назначен главным тренером московского клуба. С 45‑летним сербским специалистом подписан контракт на два года.

— Весь мир помнит вас как игрока. А какой вы тренер?

— Прямой, честный. Эти два качества важны. Потому что тебе нужно справляться с непростыми ситуациями, управлять раздевалкой, большими именами. Нужно понимать, что сейчас ты тренируешь клуб с 30‑миллионной армией болельщиков. Поэтому моя основная мысль — быть честным и прямым. Усердно работать и отдавать себя полностью.

Любой тренер считает себя лучшим в мире, но лучшим является тот, кто находит общий язык с командой, который видит отправные точки, помогает становиться лучше каждому, кто может сплотить команду и никогда не сдается. Мне бы хотелось, чтобы болельщики «Спартака» видели себя в игроках на поле. Чтобы фанат говорил: «В этом парне я узнаю себя». В этом и состоит моя задача. Чтобы болельщики видели команду, которая бьется и не отступает. До конца. Чтобы они видели себя в игроках, каждый из которых отдает всего себя за эти цвета. Это моя работа, так я это вижу.

— Вас тренировали прославленные специалисты: Эрикссон, Дзофф, Манчини, Дзаккерони, Моуринью, Бенитес, Раньери, тот же Михайлович. Чья философия вам ближе?

— У всех этих тренеров я старался перенять что‑то: работу на поле у Манчини, характер у Синиши, отношения у Жозе, спокойствие и психологию у Эрикссона, способность вытаскивать лучшее из игроков у Дзаккерони. Вот из этого микса я постарался «забрать» что‑то важное.

— В какой футбол будет играть «Спартак» Станковича?

— Сначала нужно понять, что мы имеем. Лично познакомиться с игроками. Прежде всего необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле. Чего я хочу? Чтобы моя команда была организованной в любой момент матча — в фазе обороны и атаки. Цифры 4–4–2, 3–5–2, 4–3–3 для меня значат не так много, но в то же время и они важны.

Нужно создать для каждого игрока условия — психологические, физические и тактические, при которых он покажет свои лучшие качества. Сама по себе игровая схема не имеет такого большого значения, как правильное отношение. Потому что здесь ошибки быть не может. В игре ты можешь сделать плохую подачу, не забить гол, плохо пробить, но в плане отношения это недопустимо. И на тренировках, и в матчах, — цитирует Станковича сайт «Спартака».

«Спартак» в сезоне‑2023/24 занял пятое место в чемпионате России. В мае команду возглавил сербский специалист Станкович, ранее работавший в «Ференцвароше», «Сампдории» и «Црвене Звезде». Он выступал за итальянские «Лацио» и «Интер».