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Месси о Кубке Америки: «Аргентина – фаворит, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем трофей, играя пешком»

Лионель Месси высказался о статусе фаворитов перед Кубком Америки.

Месси высказался о статусе фаворитов перед Кубком Америки
© Sports.ru
«Я всегда говорил и говорю, что Аргентина – фаворит, но знаете, мы по своей натуре всегда считаем себя лучшими, воспринимаем это как должное и из-за этого много раз обжигались. Сегодня мы действительно можем сказать, что мы фавориты, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем Кубок Америки, играя пешком», – сказал нападающий сборной Аргентины.

Кубок Америки стартует 21 июня. В первом матче Аргентина сыграет с Канадой.

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