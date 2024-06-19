Уволенный из «Спартака» тренер нашел работу в Испании

Испанский футбольный тренер Гильермо Абаскаль, уволенный из московского «Спартака», нашел новое место работы, возглавив «Гранаду». Об этом сообщается в аккаунте испанского клуба в соцсети X.

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Сроки контракта специалиста с новой командой, а также финансовые условия, не разглашаются. В минувшем сезоне «Гранада» вылетела из элитного испанского дивизиона.

2 июня Абаскаль впервые высказался после увольнения из московской команды. Специалист поблагодарил всех связанных с красно-белыми людей.

Абаскаль уволен из «Спартака» 14 апреля. Он работал с красно-белыми с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.