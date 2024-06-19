Станкович ответил, принимал ли решение по будущему Джикии в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о капитане команды, а также ответил на вопрос об уходе защитника Георгия Джикии из клуба. Джикия покинул «Спартак» после завершения срока контракта.

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«Капитана будут выбирать игроки. Это не моё дело. Что касается Джикии, могу говорить только у футболистах, которые в моём распоряжении. Мы с ними встретиться завтра на завтраке и обсудим. Я обсуждал с руководством всех игроков, которые будут у меня в команде. Но от меня вы никогда не услышите разговоры о каком-то конкретном игроке», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.



В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.