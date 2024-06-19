Амарал высказался о будущем нападающего Соболева

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о будущем нападающего Александра Соболева.

© ФК «Спартак»

«Я могу сказать, что Соболев — игрок «Спартака». Завтра у него тесты, послезавтра первая тренировка с новым тренером. Дальше посмотрим»,— приводит слова Амарала «Чемпионат».



По данным журналиста-инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» хочет приобрести Соболева у «Спартака». При этом сумма отступных за нападающего для российских клубов составляет 30 миллионов евро.

В 34 матчах этого сезона Соболев забил десять голов и сделал девять голевых передач, а также заработал девять желтых карточек. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.