Сафонов высказался о конкуренции с Доннаруммой в ПСЖ

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о конкуренции с вратарём парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

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— Понятно, что ты парень амбициозный, понятно, что все хотят, чтобы ты стал первым номером в «ПСЖ». Но сейчас ты переезжаешь как второй номер. Все это понимают.

— Я этого не понимаю.

— Не понимаешь этого?

— Нет. Вам кто это сказал?

— Ну как, это все говорят.

— А им кто сказал?

— Ну окей, тебе что сказал Кампуш? Что он сказал? Ты первый номер?

— Он не говорил, что я второй. Я знаю прекрасно, что основной вратарь на данный момент не значит, что это основной вратарь навсегда. Поэтому я еду прежде всего доказывать. Я хочу играть. Даже если бы мне сказали: мы тебя берём вторым номером, — мне без разницы, что мне говорят по этому поводу, потому что только я решаю, каким… Не только я, но от меня очень многое зависит, кем я буду. Но я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке.

Если вдруг я начну сезон на скамейке, то первому номеру точно не просто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно, — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.