Лионель Месси вспомнил о победе на чемпионате мира.

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«Я всегда был благодарен за любовь, которую получал на протяжении всей своей карьеры. И казалось, что все хотели, чтобы это закончилось именно так, что я не мог уйти из футбола, не став чемпионом мира. И что ж, слава Богу, это стало возможным и увенчало всю мою карьеру. Я добился гораздо большего, чем мечтал, когда начинал карьеру, я никогда не думал, что испытаю это все.

Я думаю, что все проходит по какой-то причине и что все предначертано. Мне кажется, если что-то должно произойти, то так и будет. Бог хотел, чтобы это произошло, и именно поэтому это случилось», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью América TV.