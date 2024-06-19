Юрист Сафонова раскрыл подробности ситуации с алиментами Экс-жене вратаря

Юрист Юрий Зайцев, ведущий дела российского вратаря Матвея Сафонова, раскрыл подробности ситуации с задолженностью футболиста по алиментам. В СМИ ходили слухи, что Сафонова могут не выпустить из России за долг перед бывшей супругой и их совместным ребёнком.

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