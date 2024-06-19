Орлов: агенты из Москвы хотят продать в «Зенит» игрока

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зениту» предлагают высокорослого нападающего из московского клуба.

«Сегодня все амплуа размываются. Из Москвы агенты хотят продать в «Зенит» одного человека — не буду называть фамилию. Говорят: «Высокий футболист, будет цепляться за мячи, как Дзюба». Ребята, ну вы посмотрите, какого роста сейчас центральные нападающие. И вспомните команду «Манчестер Сити». Время Левандовского, Жиру и прочих рослых нападающих проходит. Сейчас на первый план вышла скорость. А на голову надо просто отдать точный пас — тогда и невысокий футболист отправит мяч в ворота», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

