Талалаев объявил об уходе с поста главного тренера «Химок»

Российский специалист Андрей Талалаев подтвердил, что покидает пост главного тренера подмосковных «Химок». Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Талалаев не присутствует на тренировках команды уже несколько дней.

«К этому шло», — приводит слова Талалаева «РИА Новости Спорт».



Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.