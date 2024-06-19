Джанашия: «Грузия ни в коем случае не должна была проигрывать Турции»

Сборная Грузии не заслуживала поражения от Турции в матче 1‑го тура групповой стадии чемпионата Европы‑2024 по футболу, заявил бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия.

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Встреча группы F, которая прошла 18 июня в Дортмунде, завершилась со счетом 3:1 в пользу турецкой команды.

— Не хватило везения и опыта. Мы ни в коем случае не должны были проигрывать. У нас было больше моментов, а у Турции что? Несколько ударов издалека. Просто нам не повезло. Последние 15–20 минут мы играли лучше. Пацаны всё равно сыграли хорошо. Волнения нет, если бы боялись, был бы другой результат. Приятно было смотреть на игру, — приводит слова Джанашии «Чемпионат».



Во втором туре группового раунда Грузия сыграет с Чехией, а Турция встретится с Португалией. Оба матча состоятся 22 июня.

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