Заболотный рассказал о личной мотивации в «Химках»

Новичок «Химок» Антон Заболотный рассказал, в чем заключается его мотивация в подмосковной команде.

В среду «Химки» объявили о подписании контракта с 33‑летним Заболотным. Ранее форвард выступал за ЦСКА и петербургский «Зенит», в составе которых стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

— Какова личная мотивация в «Химках» для футболиста, который добился многого в карьере?

— Для профессионального спортсмена мотивация — играть, побеждать и доказывать каждый день, что ты достоин представлять команду. Независимо от уровня лиги, возраста и обстоятельств. Главное — постоянно перебарывать самого себя и претендовать на что‑то большее. Идти вперед и достигать цели — вот моя мотивация.

— Как поддерживал форму в отпуске?

— Помимо обязательного футбольного фитнеса играл с семьей в баскетбол, настольный теннис, выбирались в бассейн. Работал с личным тренером по физподготовке, выполнял его программу. С середины отпуска начал базовую предсезонную работу, — цитирует Заболотного сайт «Химок».

Заболотный в прошлом сезоне провел 42 матча за ЦСКА, забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.