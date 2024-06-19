УЕФА оштрафовал албанскую и сербскую федерации за поведение болельщиков на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Албании и Сербский футбольный союз за поведение болельщиков на матчах чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Федерация футбола Албании по итогам матча первого тура группового этапа с итальянцами (1:2) оштрафована на сумму €37 375 за бросание посторонних предметов на поле, выход болельщиков на поле, использование пиротехники и демонстрацию провокационных сообщений.

Сербский футбольный союз по итогам встречи с англичанами (0:1) оштрафован на €14 500 за бросание посторонних предметов на поле и демонстрацию провокационного сообщения.

После матча второго тура группового этапа с хорватами (2:2) албанские болельщики также выбегали на поле. С их трибуны попросили убрать флаг с политическим высказыванием о Косове.

Сборная Сербии матч второго тура группового этапа проведет 20 июня со словенцами.