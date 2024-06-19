Главный тренер сборной Венгрии заявил о невезении в матче с Германией

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Германией (0:2).

«Мы поработали над тактикой и менталитетом, мои ребята, проделали хорошую работу, и я горжусь их игрой. Некоторое время назад я сказал, что поражение от Германии может случиться. У них игроки мирового класса. Наша тактика могла бы сработать, но у них более качественные игроки на всем поле. При этом на протяжении всего матча нам не везло. Я сказал, что мне не о чем сожалеть. Мы допустили несколько ошибок, но в футболе случаются ошибки, и ты можешь ошибаться. Такие команды, как Германия и другие сборные мирового уровня, играют лучше нас, мы это знаем", — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.



На 23-й минуте отметился голом Джамал Мусиала после череды ошибок в штрафной венгров. На 67-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество немцев.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.