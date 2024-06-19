Янник Синнер оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил перспективы сборной Италии на чемпионате Европы по футболу, который проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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– Как выступит сборная Италии?

– Будет очень интересно посмотреть. У нас очень молодая команда. Мы внесли некоторые изменения, так что будет интересно. Я имел честь наблюдать за подготовкой и тренировочными матчами в Майами. Они здорово сыграли, так что, надеюсь, мы сможем начать хорошо. Думаю, что это важно для уверенности, так что посмотрим. Это будет захватывающе.

– Есть ли у вас любимый игрок сборной Италии?

– Я знаю вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Когда знаешь человека, очевидно, у вас больше дружбы, – приводит слова Синнера пресс-служба АТР.

Сборная Италии провела первый матч на Евро-2024 15 июня. Итальянцы обыграли сборную Албании со счётом 2:1.