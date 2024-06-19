Шакири на крупных турнирах сборных забил больше, чем Бензема и Ибрагимович

Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией забил свой 10-й гол на крупных турнирах среди национальных команд.

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По этому показателю Шакири превосходит таких футболистов, как Роберто Баджо (9), Робин ван Перси (9), Фернандо Торрес (9), Карим Бензема (7), Златан Ибрагимович (6), Рауль (6).

На 26-й минуте счёт сравнял швейцарский полузащитник Шердан Шакири: получив мяч на подступах к штрафной площади соперника, он красивым обводящим ударом поразил ворота, попав в девятку. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).