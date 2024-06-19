Шотландия и Швейцария сыграли вничью в матче Евро-2024

В матче 2 тура группового этапа Евро-2024 сборная Шотландии сыграла вничью со Швейцарией.

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Встреча завершилась со счетом 1:1. На 13 минуте счет в матче открыл шотландец Скотт Мактоминей. В середине второго тайма счет сравнял Шердан Шакири.

В группе A Швейцария занимает второе место, набрав 4 очка. Шотландцы с одним очком идут на третьем месте. Венгрия пока не имеет набранных баллов.

В третьем туре Швейцария сыграет с Германией, а Шотландия померится силами с Венгрией.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.