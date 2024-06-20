Тренер сборной Сербии высказался о предстоящем матче со Словенией на Евро-2024

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о предстоящем матче со Словенией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

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«Мы сделаем всё возможное, чтобы победить Словению. Мы не собираемся выходить на этот матч, думая о каком-то другом результате. Это будет хорошая атмосфера, и это приятно. Это будет очень хороший матч, и я с нетерпением его жду, но наша цель – победить. Мы все знаем, что принесет нам победа в этой игре. Все мотивированы. Они будут полностью готовы ответить на вызовы, которые принесет Словения», — приводит слова Стойковича официальный сайт УЕФА.



Матч между Сербией и Словенией состоится 20 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – 16:00 мск.