Жерар Пике назвал футболиста, который определит эпоху

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике назвал игрока, который определит эпоху.

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«Ламин Ямаль определит эпоху. На чемпионате Европы происходит общая смена поколений. Появляются новые игроки, такие как Ямаль в Испании. В Германии это Мусиала, в Англии — Беллингем. Есть ряд молодых игроков с прекрасным будущим, и чемпионат Европы станет поворотным моментом», — приводит слова Пике Sport Bild.



Напомним, Ямаль в составе сборной Испании принимает участие на чемпионате Европы – 2024. Он принял участие в одном матче, в котором отличился результативной передачей. Во втором туре сборной Испании предстоит провести матч с Италией. Матч состоится 20 июня в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».