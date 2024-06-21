Стало известно, кто заменит Мбаппе в стартовом составе сборной Франции

17 июня сборная Франции обыграла сборную Австрии (1:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. В концовке матча нападающий «синих» Килиан Мбаппе сломал нос и был госпитализирован.

По информации французского издания L’Equipe на матч 2-го тура с Нидерландами главный тренер сборной Дидье Дешам выпустит полузащитника Орельена Чуамени в центре поля в пару с Н’Голо Канте, а Ардиен Рабио, который первый матч играл в центре, выйдет на левом фланге атаки вместо Мбаппе.

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Матч между командами состоится 21 июня на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) в 22:00 мск.

Франция и Нидерланды выступают в группе D с Австрией и Польшей.