Салихова об Амарале: главное, чтобы самурай не сделал харакири

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова спортивного директора красно-белых Томаша Амарала о целях клуба в новом сезоне. Напомним, Амарал заявил, что не обещает титулов, но намеревается организовать в «Спартаке» процесс.

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«Слова спортивного директора Амарала о целях в клубе напоминают известную поговорку «у самурая нет цели, есть только путь». Подобное есть в другом российском футбольном клубе, «Краснодаре». У них тоже всё не ради титулов, а ради самого процесса. Главное, чтобы самурай Амарал в конце сезона не сделал харакири», – приводит слова Салиховой Metaratings.



В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Ранее «Спартак» возглавил сербский специалист Деян Станкович. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля, завершится чемпионат 24 мая 2025 года.