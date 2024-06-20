Экс-игрок сборной России рассказал, как лишился 30 миллионов
Бывший футболист сборной России Андрей Федьков рассказал, что хотел открыть свою спортивную школу, однако люди, которых он нанял для строительных работ, обманули его. Слова экс-футболиста приводит Sport24.
«Я с каждой зарплаты отправлял людям деньги, чтобы в Ростове они строили поля, базу, инфраструктуру. А они на них каждый месяц катались по островам и гуляли. На 30 миллионов ни одного гвоздика не купили. Меня водили по левым стройкам, кормили завтраками, показывали чужие поля — говорили, что мое», — заявил он.
Федьков тренирует детей в ростовской спортивной школе.
В августе 2022 года Федьков ударил арбитра во время матчах детских команд. Тогда он тренировал команду СШОР-8 имени Понедельника. Инцидент случился на 42-й минуте игры между СШОР-8 и «Водником» (дети 2005–2006 г. р.). Специалист сначала оскорбил судью, а затем ударил головой в лицо. Игра была досрочно закончена.
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Ростова-на-Дону дисквалифицировал тренера до конца календарного 2022 года, а также условно пожизненно.
За сборную России Федьков выступал в 2001 году.