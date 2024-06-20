Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Теперь команда с 1506,58 очка занимает 33-е место. RT на русском

Первую строчку в рейтинге по‑прежнему занимает команда Аргентины. Вторыми идут французы, а тройку замыкает Бельгия. Матч ТВ

УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи. 7 июня сборная России провела товарищескую игру с национальной командой Беларуси (4:0). Чемпионат.com