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Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с клубом.

Галактионов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»
© Чемпионат.com

— Выдохнули, что продлили контракт с «Локомотивом» после нервозной ситуации?

— В каком смысле нервозная?

— Ситуация неопределённости.

— Была обычная рабочая ситуация. Так со всеми, как и у футболистов. Мы готовились завершить сезон и завершили его на хорошей ноте победными результатами. Для нас ничего не поменялось. Наш тренерский штаб продолжает свою работу, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Футбол
Илья Никульников
Михаил Галактионов