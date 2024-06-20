Антон Миранчук не рассматривает продолжение карьеры в российских клубах.

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Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных допустил, что Миранчук может остаться в клубе. До этого агент игрока Вадим Шпинев говорил, что полузащитник покинет команду по истечении контракта, который рассчитан до 30 июня 2024 года.

По данным «Матч ТВ», представители футболиста не будут рассматривать любые предложения как от «Локомотива», так и от других российских клубов.

Также у полузащитника сборной России есть варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии и ОАЭ, но сам игрок хочет уехать в Европу. В частности, он хотел бы перебраться в один из турецких клубов, чтобы быть ближе к брату Алексею, который выступает за итальянскую «Аталанту».

Миранчук – воспитанник «Локомотива». В составе команды он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны, а также завоевал Суперкубок России. Всего за железнодорожников 28‑летний хавбек сыграл 217 матчей и забил 51 мяч.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ он провел 29 матчей, забив 6 голов и сделав 5 результативных передач.