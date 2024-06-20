Озвучены детали контракта между «Пари НН» и Магкеевым

«Пари Нижний Новгород» предложит защитнику Станиславу Магкееву, который при определенных условиях может быть пролонгирован автоматически. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

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Ожидается, что «Пари НН» подпишет с Магкеевым контракт по схеме «1+1». По данным источника, контракт будет продлен, если защитник проведет за новую команду более 60 минут в 80% матчей предстоящего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Действующий контракт Магкеева с «Локомотивом» истекает 30 июня.

24-летний Магкеев является воспитанником «железнодорожников». За основную команду защитник дебютировал 26 мая 2019 года против «Уфы». Летом 2020 года он продлил контракт с командой сроком на четыре года. По итогам 2020 года Магкеев стал номинантом премии «Первая пятерка», вручаемой ежегодно с 2002 года лучшему молодому игроку российского футбола.

В 2021 году защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. В мае 2023 года у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, из-за чего он пропустил весь прошедший сезон.