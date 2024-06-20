УЕФА начал расследование против албанского футболиста «Рубина»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении Федерации футбола Албании и игрока казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Информация об этом в четверг, 20 июня, опубликована на сайте организации.

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«После матча группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии было инициировано расследование из-за предполагаемого неподобающего поведения игрока Федерации футбола Албании Мирлинда Даку», — говорится в сообщении УЕФА.



Даку оказался под угрозой дисквалификации из-за того, что после матча с Хорватией он, празднуя ничью вместе с фанатами, скандировал националистические кричалки, оскорблявшие народы Северной Македонии и Сербии. Македонская сторона призвала футболиста принести публичные извинения, а УЕФА — принять соответствующие меры.

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович пригрозил снять сборную страны с Евро, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию за оскорбительные кричалки их болельщиков в адрес сербов.

Матч Албании и Хорватии состоялся 19 июня и завершился со счетом 2:2. Албанцам удалось уйти от поражения в добавленное ко второму тайму время, когда после передачи Даку отличился Клаус Гясула.