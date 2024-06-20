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Форвард «Рубина» и Албании Даку скандировал в мегафон оскорбительные кричалки про сербов и македонцев после матча с Хорватией. Македонская федерация потребовала публичных извинений (Sport1)

Македония обвинила Мирлинда Даку в националистических высказываниях.

Македония обвинила Даку в националистических высказываниях
© Sports.ru

Как передает македонское издание Sport1, форвард «Рубина» и сборной Албании вместе с болельщиками скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией (2:2).

Футбольная федерация Северной Македонии выступила с заявлением по поводу инцидента, призвав Даку публично извиниться за свое поведение. Македония также потребует от ФИФА и УЕФА расследовать случившееся.

«Принципы политического нейтралитета закреплены в регламентах международных ассоциаций, таких как ФИФА и УЕФА. Федерация футбола Македонии направит официальное письмо в УЕФА в связи с таким скандальным поведением. Мы также призываем соответствующие учреждения расследовать этот инцидент и принять надлежащие дисциплинарные меры для усиления стандартов поведения, ожидаемых от всех спортсменов. Наша приверженность продвижению единства, уважения и честной игры в спорте остается на первом месте», – говорится в заявлении федерации.