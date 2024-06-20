Македония обвинила Даку в националистических высказываниях

Македония обвинила Мирлинда Даку в националистических высказываниях.

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Как передает македонское издание Sport1, форвард «Рубина» и сборной Албании вместе с болельщиками скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией (2:2).

Футбольная федерация Северной Македонии выступила с заявлением по поводу инцидента, призвав Даку публично извиниться за свое поведение. Македония также потребует от ФИФА и УЕФА расследовать случившееся.