На Евро полыхает из-за Сербии, Албании и «орлов»

Сербы протестуют! Одного журналиста за провокацию уже отправили домой, также бан грозит форварду «Рубина» и Албании Даку.

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Ни один из последних крупных турниров не обходился без политики, вопреки посылам ФИФА и УЕФА, что футбольные стадионы должны быть оплотом мира и единения. В Катаре о политике говорили чуть ли не больше, чем о футболе, сменяя пластинку с иранских протестов на Палестину раз в несколько дней. Удивляла тогда и Германия.

Перед стартом этого Евро всё было относительно спокойно, да и 1-й тур получился таким ярким с точки зрения футбола, что мы говорили практически только о нём. Почти – потому что отличилась сборная Франции. Мы подробно писали об этом вот тут. А дальше скандалить начали сербы, албанцы и хорваты, которые десятилетиями пытаются доказать друг другу, чьё же всё-таки Косово.

Согласно Конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Журналист из Косова показал «орла» сербам. Его лишили аккредитации

Арлинду Садику, репортёру телеканала Artmotion, сначала отказали в проходе на пресс-конференцию Албании, а потом прислали письмо из УЕФА, что его аккредитация аннулирована. В причинах указано: «Неправомерное поведение на матче между Сербией и Англией».

Садику вёл репортаж с позиции, которую УЕФА выделил всем телевизионным журналистам. Так совпало, что она была прям рядом с тысячами сербских болельщиков, которые традиционно в один момент затянули «Косово je srce Srbije» («Косово — сердце Сербии»). Садику, который сам из Косова, не оценил песню сербов, поэтому повернулся в их сторону и сложил руки в жест «орла».

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93% населения Косова – этнические албанцы, отсюда и тот самый орёл, который взмывает в воздух из раза в раз во время крупных матчей.

Журналист несколько дней получал угрозы в социальных сетях – его даже угрожали убить. Садику рассказал The Guardian, что он показал этот жест на эмоциях:

«Люди не знают, что я чувствовал в тот момент, потому что у меня травма, полученная на войне. Мой дом разбомбили посреди ночи, когда я был ребёнком: помню, я проснулся, а всё моё лицо и тело в стекле и крови. Я знаю, что это было непрофессионально с точки зрения журналиста, но видеть свою семью в такой ситуации было для меня травмой, и я не могу этого забыть».



По правилам УЕФА и ФИФА, любое проявление политических жестов, провоцирующих другую сторону, запрещено. Не щадят ни игроков, ни федерации: например, во время ЧМ-2018 ФИФА оштрафовала Гранита Джаку, Шердана Шакири и Штефана Лихтштайнера за демонстрацию в матче с Сербией, а также наказала Футбольный союз Сербии, потому что болельщики скандировали «Смерть албанцам!». На ЧМ-2022 сербов не раз штрафовали за скандирования, что Косово – это Сербия, а людей, показывавших «орлов», вылавливали стюарды и выводили с трибун.

Интересно, коснётся ли это немецкого полицейского, который решил повеселиться с албанцами, будучи на службе: в какой-то момент танцы и песни перешли к тому, что молодой полицейский в такт остальным сложил руки в «орла».

Федерация Косова пожаловалась на сербов. Их оштрафовали

На чемпионате мира федерация Косова жаловалась на флаг, который висел в раздевалке Сербии (на нём Косово было частью сербского государства), а в этот раз пожаловалась в УЕФА уже на болельщиков. Сербы, по их мнению, «демонстрировали политические, шовинистические и расистские послания против Косова». Сербская федерация была оштрафована за это на € 10 000.

Федерация Сербии просит оштрафовать албанцев и хорватов. Угрожают, что не будут играть

В матче между Албанией и Хорватией на 59-й минуте болельщики обеих команд скандировали «Убей, убей, убей серба». Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович заявил сербским медиа, что федерация будет требовать от УЕФА наказания для албанцев и хорватов.

«То, что произошло, скандально, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже если это означает отказ от продолжения соревнований. Мы уверены, что они будут наказаны, потому что в УЕФА уже ответили на наш призыв отстранить от чемпионата так называемого журналиста из Албании. Мы будем требовать от Союза наказать ассоциации обоих сборных. Мы не хотим играть, если УЕФА их не накажет, и подумаем, как нам действовать в таком случае. Мы были наказаны за выявленные случаи, но наши болельщики вели себя намного лучше, чем другие. Один болельщик был наказан за расистские оскорбления, и мы не хотим, чтобы это приписывалось другим. Мы, сербы, джентльмены, и у нас открытое сердце».



Албанцев уже наказали, но за другое – федерацию оштрафовали на € 10 000 за демонстрацию болельщиками баннера с картой своей страны, расширяющий её границы на территорию соседних стран. Пострадать может и форвард «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку. ​​Форварду «Рубина» Даку грозит дисквалификация на Евро-2024: нападающий начал заряжать оскорбительные заряды против македонцев и сербов после игры с Хорватией. Северомакедонская федерация футбола направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать Даку за разжигание розни.

Теперь будем ждать реакции УЕФА на их новое выступление.