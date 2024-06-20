Сербия пригрозила снятием с чемпионата Европы

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций и потребовал о санкциях в отношении сборных Албании и Хорватии за поведение их болельщиков по время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит The Sun. Газета.Ru

«Прежде всего я хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку в матче с Англией, и я надеюсь, что мы обыграем Словению. То, что произошло (скандирования с призывом убивать сербов. — Прим. «Чемпионата»), возмутительно, и мы будем просить УЕФА о санкциях в отношении этих людей, даже если это означает отказ от игры на турнире», — отметил Сурбатович. Чемпионат.com

19 июня во время матча 2 тура Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании (2:2) болельщики обеих национальных команд скандировали кричалки с призывами убивать сербов. 20 июня Сербия должна провести свой матч 2 тура группового этапа Чемпионата Европы в Германии против сборной Словении, начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени. Rusfootball