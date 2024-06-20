Рианчо отреагировал на назначение Абаскаля в «Гранаду»

Испанский тренер Рауль Рианчо считает, что назначение экс‑тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Гранаду» станет для него важным вызовом.

В среду Абаскаль возглавил «Гранаду». В прошлом сезоне команда заняла последнее место в Ла Лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата Испании.

— Сможет ли Абаскаль вернуть «Гранаду» в Ла Лигу? Второй дивизион Испании очень и очень сложный. Это будет очень важный вызов для него, — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».



Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года, под его руководством «красно‑белые» стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23. Ранее 35‑летний специалист работал в швейцарских «Базеле», «Лугано», «Кьяссо», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».