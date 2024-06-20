Саутгейт назвал «несексуальной» игру сборной Англии без Фодена

Саутгейт назвал несексуальной игру сборной Англии без Фила Фодена
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал несексуальной игру национальной команды без вклада полузащитника Филипа Фодена.
«Без вклада Фила, без его работы с мячом… Я знаю, как это прозвучит, но выглядит такая игра не самой сексуальной. И я не думаю, что без него мы бы выиграли у Сербии. Фил проделал невероятную работу для команды», — приводит слова Саутгейта известное британское онлайн-издание The Sun.
Напомним, матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Сербии состоялся в воскресенье, 16 июня. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. Победу со счётом 1:0 одержала сборная Англии.