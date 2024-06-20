Игрок сборной России высказался о перспективах на Евро-2024

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, за кем следит на проходящем в эти дни чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит ТАСС.

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«Слежу за чемпионатом Европы. Вообще ни за кого не болею, но слежу за Сербией, потому что они наш братский народ. Как бы выступила сборная России, если бы участвовала на Евро-2024? Всех бы порвали», — заявил Баринов.



Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.