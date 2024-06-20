Игрока «Рубина» требуют наказать за поведение на чемпионате Европы

Федерация футбола Северной Македонии (ФФМ) обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить дисциплинарные меры в отношении нападающего сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Информация об этом появилась на официальном сайте ФФМ.

© ФК «Рубин»

Причиной для такого заявление стало поведение Даку в матче второго тура группового этапа группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2). После завершения игры Даку взял мегафон, подойдя к трибуне албанских болельщиков, и начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес македонцев, трибуна подхватила скандирования игрока «Рубина».

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ФФМ указала, что высказывания футболиста носят скандальные и националистические, разжигающие разногласия и враждебность между фанатами и обществом.

Ранее к УЕФА с требованием наказать сборные Албании и Сербии обратился генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович. Сербскую сторону возмутили кричалки, которые звучали во время поединка, и оскорбляли сербов.