Газзаев высказался об отсутствии сборной России на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев ответил на вопрос, как российская национальная команда выступила бы на Евро-2024. По его мнению, нельзя однозначно ответить на этот вопрос и спрогнозировать виртуальный результат России на континентальном первенстве.

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«Это вопрос виртуальный, на него нельзя ответить однозначно. Я не могу сказать, что мы точно вышли бы из группы или точно из неё не вышли бы. Спорт — наука точная, тут нельзя опираться на виртуальные данные. Я не могу гадать, как наша команда выступила бы на Евро-2024. Наша сборная не принимала участия в отборочных групповых турнирах, поэтому мне сложно рассуждать о возможных перспективах нашей команды на чемпионате Европы. К тому же наша национальная команда играет не с лучшими командами мирового футбола», — приводит слова Газзаева Metaratings.



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Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.