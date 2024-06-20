Садыгов: Глушаков станет играющим тренером «Химок»

Бизнесмен Туфан Садыгов, инвестирующий средства в футбольный клуб «Химки», заявил, что полузащитник Денис Глушаков станет играющим тренером подмосковного клуба.

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«Глушаков хочет войти в систему клуба. Какое‑то время он будет играющим тренером. Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».



Напомним, ранее появилась информация, что Глушаков станет игроком подмосковных «Химок». Отмечалось, что полузащитник подпишет с командой контракт сроком на один год. 37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении.