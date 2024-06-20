Глушенков прокомментировал переход в «Зенит»

Полузащитник Максим Глушенков высказался о трансфере из «Локомотива» в «Зенит».

«Пока что смешанные чувства — были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные — они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит».

Насколько интерес «Зенита» стал неожиданным? Думаю, что после того, как я сделал шестнадцать голевых передач, это не странно (улыбается). Мы посоветовались с агентом, посчитали, что так будет лучше и приняли такое решение.

Я очень долго советовался — и с семьей, и с агентом, и с другими футбольными людьми, потому что такое решение принять сразу очень непросто, все-таки у меня был очень хороший сезон в «Локомотиве», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».