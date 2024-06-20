В УЕФА ответили на опасения МВД ФРГ об угрозе терактов во время Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался об опасениях МВД ФРГ по поводу террористической угрозы во время чемпионата Европы-2024. RT на русском

"Безопасность на Евро-2024 является главным приоритетом УЕФА и властей Германии. Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнерами для разработки соответствующих и надежных механизмов, обеспечивающих безопасность всех участников турнира. Мы уверены, что все необходимые меры будут приняты", - говорится в заявлении. ТАСС

Ранее сообщалось, что немецкие чиновники выразили обеспокоенность в связи с возможными терактами во время Евро-2024. Sports.ru