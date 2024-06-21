Мбаппе запретили играть в маске цветов сборной Франции

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший перелом носа в матче Евро-2024 против Австрии, не будет играть в защитной маске в цветах национального флага. Об этом информирует портал RMC Sport.

© Газета.Ru

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретит 25-летнему форварду мадридского «Реала» выйти на поле в матче второго тура против Нидерландов в цветной маске, так как по регламенту она должна быть единого цвета.

В первом туре Франция обыграла Австрию со счетом 1:0.

Смотреть матчи Евро-2024

Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25-го числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.