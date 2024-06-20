Месси может завершить карьеру в сборной после игры в Кубке Америки

В пятницу ночью в США матчем между Аргентиной и Канадой стартует главный турнир сборных Нового Света - Кубок Америки. Обладатель трофея определится 14 июля.

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Пожалуй, никогда ранее Кубок Америки не привлекал к себе столько внимания, как сейчас. Причина проста: скорее всего, это соревнование станет последним для легендарного аргентинца Лионеля Месси в футболке национальной команды. По словам 36-летнего игрока, в силу возраста ему будет сложно через два года быть в отменной физической форме.

- Мне будет трудно принять участие в следующем первенстве планеты. Еще рано об этом говорить, но вероятность, что я поеду в США летом 2026 года, крайне невысока, - признался в одном из недавних интервью Месси.



Тем интереснее будет понаблюдать за тем, как пройдет Кубок Америки - трофей, который Месси выигрывал лишь однажды в 2019 году. Аргентинцев считают явными фаворитами турнира, хотя претендентов на золото хоть отбавляй.

Прежде всего, составить конкуренцию "альбиселесте" попытается Бразилия. "Желто-зеленые" поедут в Штаты без своей главной звезды последних лет Неймара, который все еще не восстановился после серьезной травмы колена. Но время Неймара потихоньку уходит, на авансцену вышли другие игроки. В первую очередь - фаворит на победу в гонке за "Золотой мяч" форвард мадридского "Реала" Винисиус, а также юный вундеркинд Эндрик, к 17 годам забивший уже три мяча за "селесао".

Месси неоднократно заявлял, что уйдет из сборной после турнира в США.

К скрытым фаворитам Кубка Америки стоит отнести сборные Уругвая и Колумбии. Уругвайцы здорово выглядят Марсело Бьелсе: в шести матчах квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке "небесные олимпийцы" набрали 13 очков и идут вторыми в таблице. В составе команды по-прежнему есть 37-летний Луис Суарес.

Что касается колумбийцев, то "кофейщики" занимают пока третье место в отборочном цикле. К слову, за Колумбию в США сыграют сразу три человека, представляющие российскую Премьер-лигу: полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль, а также футболисты "Краснодара" форвард Джон Кордоба и хавбек Кевин Кастаньо.

Несколько слов о регламенте турнира: 16 команд разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. Две лучшие сборные выходят в плей-офф. Стадия игр на выбывание начинается с четвертьфинала. Победители каждой группы встретятся с теми, кто занял вторые места в своих квартетах. Поединки 1/4 финала запланированы в промежуток с 5 по 7 июля, полуфиналы - 10 и 11 июля. Финал пройдет 14 июля.