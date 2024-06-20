Футболист «Локомотива» отказал «Зениту»

Футболист московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян отказался от перехода в петербургский «Зенит». Об этом в четверг, 20 июня, сообщает Metaratings.

По информации издания, переговоры находились на финальной стадии, однако клуб не смог договориться с игроком об условиях контракта. Сторона Тикнизяна приняла решение выйти из переговоров.

В минувшем сезоне Тикнизян принял участие в 30 матчах, в которых забил девять мячей и отдал шесть голевых передач. Стоимость 25-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.

Тикнизян мог перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Тогда переговоры также сорвались. В их ходе Тикнизян запросил у сине-бело-голубых зарплату в размере 2 миллионов евро, но команды не смогли согласовать сумму контракта футболиста.